Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, случай произошел 23 августа в 17.00 в поселке Муратсай Бокейординского района. - На Муратсайском водохранилище местным жителем был обнаружен и извлечен труп 19-летнего мужчины в одежде. Он, делая селфи, провалился в водяную яму, - пояснили в ведомстве. К слову, на место выезжали четверо спасателей ДЧС ЗКО.