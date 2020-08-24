Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек» Западно-Казахстанский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» начал прием заявок от потенциальных заемщиков на возможность кредитование по г.Уральск. Кредиты будут предоставляться начинающим и действующим предпринимателям, реализующим или планирующим реализовать проекты в городе на организацию и расширение собственного дела (ставка вознаграждения не более 6% годовых). Максимальная сумма кредита составляет до 16 млн.тенге. Срок займа до 5 лет. Кредиты выдаются безработным и самозанятым лицам не достигшим пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан". По интересующим вопросам можете обращаться по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. М.Ихсанова: 38. 2-этаж, 207 кабинет. Тел: 8 (7112) 24 – 15 – 68, 8 702 799 65 65 Тлек, 8 702 795 00 93 Нурлан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.