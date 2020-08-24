Можно долго грезить о своей квартире, машине или собственном бизнесе. Кооператив «Первый супермаркет квартир и домов «Pater House» предлагает не просто мечтать, а воспользоваться выгодными программами по накоплению и приобретению движимого и недвижимого имущества.
Именно так поступила семья Бахошевых, которая с помощью кооператива «Pater House» купила просторный и уютный частный дом в Уральске.
- Мы узнали о кооперативе от своих знакомых, - рассказал глава семейства Айхан Бахошев. – В то время мы нуждались в собственном жилье. Пришли в кооператив, в беседе с консультантами узнали о накопительных программах. Выбрали программу с первоначальным взносом 20%, как раз хватило наших накоплений на взнос. В сентябре 2019 года заключили договор с кооперативом, внесли первоначальный взнос, встали на очередь и ежемесячно вносили паевые взносы. А уже через 11 месяцев наша семья праздновала новоселье в стенах своего дома. Хотим поблагодарить кооператив «Pater House» за оказанную помощь в покупке нашего дома.
Счастливый обладатель собственного жилья советует другим не бояться, а поспешить воспользоваться такими прекрасными возможностями, которые предлагает кооператив, и тогда мечта о собственном доме или квартире тоже сбудется.
Стоит заметить, что «Первый супермаркет квартир и домов «Pater House» предлагает программы накопления на жилье, комфортные для каждого казахстанца, достигшего совершеннолетия:
• Обязательное условие одной из выгонных программ кооператива - первоначальный взнос 5% от стоимости недвижимости, и в дальнейшем в течение года вступивший в членство кооператива вносит ежемесячно паевый взнос 50 000 тенге. Через год кооператив помогает ему приобрести недвижимость стоимостью до десяти миллионов тенге там, где он пожелает. Оставшуюся сумму он будет выплачивать при очень благоприятных условиях. Возможен также досрочный выкуп приобретенного жилья.
• По другой программе обязательное условие – первоначальный взнос от 20% до 50% от стоимости недвижимости. При взносе 20% срок ожидания жилья составляет 6-12 месяцев, а при взносе 50% срок ожидания значительно сокращается от 3 до 6 месяцев. Кроме того, через кооператив «Pater House» можно провести рефинансирование.
Для оформления договора необходимо только удостоверение личности. Причем, вы можете купить недвижимость в любом городе нашей страны. Помимо этого по программам накопления можно реализовать такие цели, как строительство, ремонт, открытие бизнеса, покупка спецтехники и другое.
Решать вам: сидеть и мечтать или все-таки действовать!
Гос. регистрация 190540009167 от 13.05.2019г. выдана Управлением юстиции Департамента юстиции ЗКО.
