На что потратят 82 млрд тенге, выделенные КПО б.в, рассказал аким ЗКО Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК. По его словам, ежегодно компания выделяет 20 млн долларов на развитие региона. За последние десять лет в области реализовали более сотни проектов на 76 миллиардов тенге.

— В этом году мы работаем по 18 проектам. Из реализованных: ремонт терминала международного аэропорта Уральска за 6,6 млрд тенге, во всех районах области отремонтировали физкультурно-оздоровительные комплексы. За исключением двух — Таскалинского и Казталовского районов. Также сделали проблемную улицу Шолохова. Выделенные деньги КПО б.в. — огромная помощь в решении социальных проблем региона, — сказал аким ЗКО.

Он отметил, что в следующем году планируют реализовать 15 проектов.

— 25 млрд тенге выделили на закуп медицинского оборудования. Планируем сделать трассу Подстепное — Аксай (до границы с Оренбургом РФ). В этом году по социально-инвестиционным проекты заложили деньги на 2024 год в размере 36 миллиардов тенге. На 2023-2025 годы нам дополнительно выделили 82 млрд тенге. На эти деньги проведут ремонт дороги, закупят медоборудование, — пояснил глава региона.

Турегалиев дополнил, что социальные проекты отбирают по принципу запросов от акиматов районов и города. Предложения выносят на общественный совет.