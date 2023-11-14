По данным «Казгидромета», 15 ноября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +6..+8 градусов, ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +8..+10 градусов, ночью +4..+6 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +6..+8 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +12..+14 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +13..+15 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.