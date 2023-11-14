Жуткое ДТП в Уральске унесло жизни двух человек

Водитель и пассажир легковушки погибли после столкновения с грузовиком в Уральске. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что смертельное ДТП произошло в 18:30 14 ноября.

На объездном шоссе, напротив АЗС, столкнулись Lada Largus и грузовой DAF.

— Водитель Lada 1990 года рождения, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения. Там допустил лобовое столкновение с DAF под управлением водителя 1988 года рождения, — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия скончались водитель и пассажир (1987 года рождения) Lada. Полиция проводит досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Фото Медета Медресова

Фото Медета Медресова