Прокуратура Медеуского района выявила, что практически ни одно из отделений банков в Алматы не отвечало требованиям по доступности для лиц с инвалидностью, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Проверку прокуроры провели по просьбе общества инвалидов.

— Практически ни одно из отделений банков в городе не отвечало предъявляемым требованиям: не соответствовали либо отсутствовали пандусы, мнемосхемы, специальные кассы. При этом в Алматы проживают более 50 тысяч лиц с ограниченными возможностями, — отметили в прокуратуре.

Департамент труда и социальной защиты Алматы привлёк к административной ответственности 13 банков второго уровня. Общая сумма штрафов составила более девяти миллионов тенге. Банкам предписали устранить нарушения, восемь из них уже обеспечили необходимую инфраструктуру.