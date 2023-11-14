До 2025 года в Уральске планируют асфальтировать 150 километров грунтовых дорог, сообщил аким ЗКО Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК.

— Всего протяженность городских дорог составляет 615 километров. 76% находятся в хорошем состоянии. Из них 150 километров грунтовых дорог. На сегодня в городе отремонтировали 78 улиц. На 2024-2025 годы запланировали асфальтировать грунтовые дороги, а это более 150 километров, — пояснил Нариман Турегалиев.

Глава области считает, что для города — это большая проблема и ремонт дорог одна из приоритетных задач. В этом году в Уральске отремонтировали 50 километров дорог.