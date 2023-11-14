Презент для чиновника ЗКО: тренера по йоге освободили от ответственности

Тренера по йоге освободили от административной ответственности за презент, подаренный чиновнику ЗКО четыре месяца назад.

В специализированном суде по административным делам завершили рассмотрение дела в отношении тренера по йоге Маргариты Булдаковой. Её обвинили в том, что она совершила правонарушение, вручив коврик для тренировки госслужащему, когда тот исполнял служебные обязанности. Речь идёт о бывшем руководителе облспорта Каймене Есендиярове. Он посчитал действия тренера неправомерными и сдал подарок в специальный государственный фонд. А борцы с коррупцией решили оштрафовать Булдакову на 690 тысяч тенге.

Сам Каймен Есендияров во время допроса в суде заявил, что на мероприятии он, растерявшись, принял презент. Но спустя несколько минут отдал его своему подчинённому. Тот через юриста сдал подарки в департамент государственного имущества и приватизации.

Во время судебных прений адвокат Маргариты Булдаковой Нурлыбек Юсубалиев отметил, вина его подзащитной не доказана. Сама инструктор сказала, что она ни в чём не виновата и попросила суд оправдать её. Она также отметила, что отныне активисты будут бояться проводить какие-либо благотворительные мероприятия.

Более того, прокурор Маута Уразмагамбетова попросила суд не привлекать Маргариту Булдакову к административной ответственности и ограничиться лишь предупреждением.

Выслушав мнение сторон, судья Ботагоз Баймуханова вынесла решение освободить Маргариту Булдакову от административной ответственности в связи с малой значимостью правонарушения. Суд ограничился вынесением предупреждения.

Булдакова осталась довольна таким решением суда. Однако она подчеркнула, что отныне прекращает свою общественную деятельность.

— Я больше не буду проводить никакие общественные мероприятия и пропагандировать здоровый образ жизни. Будут только индивидуальные занятия,— добавила она.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.