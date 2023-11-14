Порносайты на уроках информатики посещали школьники в Алматинской области

Школьники посещали порносайты на уроках информатики в Алматинской области. Нарушение выявили прокуроры региона, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Свободный доступ к незаконному контенту имели ученики 425 школ области.

— В ходе мониторинга установили посещения несовершеннолетними различных сайтов суицида и порнографии. Актом прокурорского реагирования во всех учреждениях образования области установили ограничители к доступу на подобные сайты, — говорится в сообщении.

Восемь интернет-ресурсов признали незаконными, доступ к ним заблокирован.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 48 сотрудников.