Первые в этом сезоне случаи гриппа выявили в Алматы

На 45-й неделе эпидемиологического сезона зарегистрировали два подтверждённых случая гриппа типа А/H3N2. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.

Состояние обоих пациентов удовлетворительное.

— В прошлом году с 40-й неделе циркулировали вирусы гриппа типа В и А/H3N2, зарегистрировали 96 случаев заражения, — напомнила эпидемиолог.

За прошедшую неделю выявили 22 308 случаев ОРВИ. В 60% — среди детей. Показатель заболеваемости ниже аналогичного периода прошлого года на 11,5%. Стоит отметить, что осень в прошлом году была значительно холоднее.

С конца сентября в Алматы проходит вакцинация против гриппа. Прививки поставили 243 701 человек. Из них в частных медицинских центрах — более шести тысяч. Вакцинация продлится до конца ноября.