Нурберген Хасанов записал видеообращение с извинениями перед руководителем отдела ЖКХ Теректинского района Асланом Даубаевым, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подозреваемый в нападении на госслужащего ЗКО рассказал свою версию (видео) Видеоролик был рамещен на канале Youtube 14 марта. На нем руководитель ТОО "LLP BT GROUP NUR" Нурберген Хасанов приносит извинения Аслану Даубаеву и Куанышу Шарафутдину. - Заявляю, что действительно, будучи в состоянии алкогольного опьянения и искаженно поняв ситуацию, совершил противоправные действия. Кроме того, официально заявляю, что я оклеветал Даубаева и Шарафутдина. Они мне по тендеру ничего не обещали. Проиграв тендер, я оклеветал их из-за злости. Впоследствии, оценив ситуацию и поняв недопустимость моих действий, я попросил прощения у Даубаева и мы заключили медиативное соглашение о примирении. Впредь я не буду допускать противоправных действий. Еще раз прошу прощения у Даубаева и Шарафутдина, - говорит Нурберген Хасанов. Аслан Даубаев отметил, что простил бизнесмена. - Да, он пришел ко мне, объяснил все, что он был пьян (во время нападения - прим. автора), извинился передо мной. Я отнесся с пониманием и простил его, - сказал Аслан Даубаев. Напомним, 3 марта руководитель ЖКХ Теректинского района Аслан Даубаев рассказал, что на него совершил нападение местный бизнесмен. По словам Даубаева, у него возник конфликт с людьми, которые участвовали в конкурсе по содержанию и ремонту дорог. Якобы эти люди пришли ночью к нему домой, стали предлагать деньги, а когда последовал отказ, они напали на чиновника. Аслан Даубаев написал заявление в полицию. Однако 4 марта Нурберген Хасанов заявил, что Аслан Даубаев и Куаныш Шаафутдин обещали ему победу в тендере по чистке и ямочному ремонту дорог в направлениях Самара-Шымкент, Подстепное-Аксай, Барбастау-Индерборск. Но своего обещания, по словам Хасанова, чиновники не сдержали и он пошел поговорить с Даубаевым. Нурберген Хасанов заявил, что не нападал на чиновника. Заместитель акима Теректинского района Куаныш Шарафутдин заявил, что заявление Нурбергена Хасанова не соответствует действительности. Ry6yDbvcrMk    