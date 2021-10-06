Пострадавший скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель ЗКО насмерть задавил лежащего на дороге мужчину Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 28 сентября в 1:20 на пятом километре дороги Белес-Уральск. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 46-летний водитель Volkswagen наехал на идущего вдоль дороги пешехода.
- После этого водитель скрылся с места аварии, а 26-летний пострадавший от полученных травм скончался на месте. Автомашина водворена на спецстоянку. Досудебное расследование ведётся по части 3 статьи 345 УК РК "нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека", а также по статье 347 УК РК "оставление места дорожно-транспортного происшествия", - пояснили в пресс-службе ведомства.
