Также тестирование проходит в столице Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Об этом написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в .

- Некоторые жители столицы и алматинцы могли уже почувствовать, что скорость интернета выше, чем когда-либо. Нами были выделены диапазоны частот для тестового развёртывания сетей 5G. Операторы связи начали тестирование 5G в определённых локациях городов Нур-Султан и Алматы. Первые замеры показывают хороший результат, - написал Мусин.

В приложенном изображении указано, что скорость загрузки - 1 217 мегабит в секунду.

Напомним, пилотный проект покрытия связью пятого поколения в Нур-Султане, Алматы, и Шымкенте обещали реализовать ещё в 2019 году.

Для справки: 5G - пятое поколение мобильной связи. Оно даёт пользователям значительное увеличение скорости передачи данных. Ожидаемая скорость передачи данных при 5G - 10 Гбит/с. Для сравнения, сейчас скорость 4G у абонентов редко превышает 100 Мб/с. Связь 5G активно развивается в США, Швейцарии и Южной Корее.

