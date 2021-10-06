Трагедия произошла около 14 часов пятого октября на трассе Актобе - Астрахань, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Polisia.kz

Как сообщает Polisia.kz, 29-летний водитель Lada Largus, двигаясь из Актобе в сторону посёлка Бестамак выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ГАЗ-5312 под управлением 59-летнего водителя.

- В результате ДТП два пассажира Lada скончались на месте. Остальные шестеро были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Актобе, - отметили в полиции.

Фото: Polisia.kz Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.