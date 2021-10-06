Опреснительный завод начали строить в Актау

Стоимость инвестиционного проекта - два миллиарда тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

​Несколько предпринимателей Мангистауской области готовы финансировать строительство завода по опреснению воды. Строительство началось на 50 гектарах земли в районе села Акшукур на берегу Каспийского моря.

- Мы приступили к ускорению проекта, направленного на бесперебойное снабжение качественной питьевой водой для населения. Заключены необходимые соглашения с местным инвестором, - сказал аким Актау Нурдаулет Килыбай.

​Планируемая мощность нового завода - более 20 тысяч кубометров в сутки. На первом этапе установят оборудование по опреснению воды на пять тысяч кубометров в сутки. Его везут из США, Европы и Ирана. Запуск первого этапа запланирован на следующий год.

