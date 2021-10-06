Супермаркеты и магазины Уральска проверят на рост цены на хлеб
Мониторинговая группа намерена проверить цены на социальный хлеб, цена на которую должна составлять не более 80 тенге за буханку, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На прошлых выходных в Уральске стало известно о том, что повысилась стоимость продукта №1. В магазинах и ларьках хлеб и хлебобулочные изделия высшего сорта стали продавать на 10-20 тенге дороже. Если раньше буханку хлеба высшего сорта можно было купить по 140 тенге, то сейчас за неё придётся отдать 150-160 тенге.
Владелец пекарни с торговой маркой "Желаев нан" Олег Талецкий говорит, что запасы муки по низкой цене закончились, и теперь хлеб печётся из муки по новой цене.
– С сегодняшнего дня мы были вынуждены повысить стоимость некоторых хлебобулочных изделий из муки высшего сорта. Цена повысилась на 10-15 тенге, не больше. Если раньше буханка хлеба из муки высшего сорта стояла 135 тенге, то сейчас мы отпускаем ее по 149 тенге. Цена хлеба из муки второго сорта так же повысилась на 9 тенге, и стоит 119 тенге. Социальный хлеб будет стоить 80 тенге, и до нового года я повышать его стоимость не буду. Думаю, местные исполнительные органы найдут выход из ситуации, выделят нам муку из стабфонда и проблем больших не будет. Сейчас социальный хлеб мы изготавливаем себе в убыток, - отметил Олег Талецкий.
Он так же отметил, что в последний раз муку закупили по 187 тенге. Себестоимость одного хлеба составляет 140 тенге, а отпускают его по 149 тенге.
К слову, хлеб из муки первого сорта входит в перечень социально значимых продовольственных товаров. В сутки в городе производится более 35 тысяч буханок хлеба, семь тысяч из которых хлеб из муки первого сорта. Выпечкой хлеба занимаются семь пекарней.
– На прошлой неделе мы выявили факт завышения цены на хлеб в двух пекарнях города. На сегодняшний день мы достигли соглашения с пекарями о том, что хлеб из муки первого сорта будет стоить 80 тенге. Для поддержки предпринимателей, мы планируем предоставить оборотные средства и закупить зерно для мукомольных предприятий, чтобы они в дальнейшем отпускали муку по определённой цене. Цена хлеба высшего сорта регулированию не подлежит, поэтому стоимость данного продукта действительно повысилась на 10 тенге, - рассказал сегодня, шестого октября, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Уральска Жалгас Гумаров.
80 тенге - это отпускная цена хлеба из муки первого сорта, в фирменных магазинах пекарни реализуют его именно по этой стоимости.
– Мы знаем, что некоторые магазины закупают его по 80 тенге и продают по цене хлеба из муки высшего сорта. Но мы будем проводить мониторинг всех супермаркетов и магазинов. В случае завышения цены на социальный хлеб мы будем принимать административные меры, - добавил Жалгас Гумаров.
Стоит отметить, что вслед за хлебом в ЗКО подорожали и макаронные изделия.
Жалгас Гумаров
Олег Талецкий
Фото Медета МЕДРЕСОВА
