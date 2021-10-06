Мониторинговая группа намерена проверить цены на социальный хлеб, цена на которую должна составлять не более 80 тенге за буханку, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Супермаркеты и магазины Уральска проверят на необоснованный рост цены на хлеб На прошлых выходных в Уральске стало известно о том, что повысилась стоимость продукта №1. В магазинах и ларьках хлеб и хлебобулочные изделия высшего сорта стали продавать на 10-20 тенге дороже. Если раньше буханку хлеба высшего сорта можно было купить по 140 тенге, то сейчас за неё придётся отдать 150-160 тенге. Владелец пекарни с торговой маркой "Желаев нан" Олег Талецкий говорит, что запасы муки по низкой цене закончились, и теперь хлеб печётся из муки по новой цене.
– С сегодняшнего дня мы были вынуждены повысить стоимость некоторых хлебобулочных изделий из муки высшего сорта. Цена повысилась на 10-15 тенге, не больше. Если раньше буханка хлеба из муки высшего сорта стояла 135 тенге, то сейчас мы отпускаем ее по 149 тенге. Цена хлеба из муки второго сорта так же повысилась на 9 тенге, и стоит 119 тенге. Социальный хлеб будет стоить 80 тенге, и до нового года я повышать его стоимость не буду. Думаю, местные исполнительные органы найдут выход из ситуации, выделят нам муку из стабфонда и проблем больших не будет. Сейчас социальный хлеб мы изготавливаем себе в убыток, - отметил Олег Талецкий.
Он так же отметил, что в последний раз муку закупили по 187 тенге. Себестоимость одного хлеба составляет 140 тенге, а отпускают его по 149 тенге. К слову, хлеб из муки первого сорта входит в перечень социально значимых продовольственных товаров. В сутки в городе производится более 35 тысяч буханок хлеба, семь тысяч из которых хлеб из муки первого сорта. Выпечкой хлеба занимаются семь пекарней.
– На прошлой неделе мы выявили факт завышения цены на хлеб в двух пекарнях города. На сегодняшний день мы достигли соглашения с пекарями о том, что хлеб из муки первого сорта будет стоить 80 тенге. Для поддержки предпринимателей, мы планируем предоставить оборотные средства и закупить зерно для мукомольных предприятий, чтобы они в дальнейшем отпускали муку по определённой цене. Цена хлеба высшего сорта регулированию не подлежит, поэтому стоимость данного продукта действительно повысилась на 10 тенге, - рассказал сегодня, шестого октября, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Уральска Жалгас Гумаров.
80 тенге - это отпускная цена хлеба из муки первого сорта, в фирменных магазинах пекарни реализуют его именно по этой стоимости.
– Мы знаем, что некоторые магазины закупают его по 80 тенге и продают по цене хлеба из муки высшего сорта. Но мы будем проводить мониторинг всех супермаркетов и магазинов. В случае завышения цены на социальный хлеб мы будем принимать административные меры, - добавил Жалгас Гумаров.
Стоит отметить, что вслед за хлебом в ЗКО подорожали и макаронные изделия.