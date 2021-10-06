В ЗКО вдвое увеличили стоимость горячего питания школьникам
До сегодняшнего дня стоимость одного обеда для младшеклассника составляла 144 тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководитель палаты предпринимателей ЗКО Нуржан Максотов на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в период пандемии наибольшему прессингу подверглась деятельность предприятий общественного питания. Фактически их деятельность длительное время была приостановлена.
- Как считают предприниматели, выделяемые на сегодняшний день из местного бюджета суммы (для учащихся 1-4 классов — 144 тенге на человека и детям из малообеспеченных семей — 193 тенге) с учётом инфляции и резкого повышения цен на все продукты, явно недостаточны для полноценного питания и выполнения утвержденного уполномоченным органов меню. Более того, они оказались в такой ситуации, в которой выполнение утвержденного меню повлекло для них убытки на сумму более 16 миллионов тенге. Буквально на днях был издан приказ об увеличении стоимости питания для учащихся школ, который доведен до каждой школы. Согласно документу, стоимость питания для учащихся 1-4 классов была установлена в 380 тенге (339 тенге без НДС) на человека и детям из малообеспеченных семей — 485 тенге (с учетом НДС), то есть увеличение составило более чем в два раза.
Таким образом, теперь школьники будут питаться полноценно и имущественные права предпринимателей были защищены на сумму более 16 миллионов тенге, - написал Нуржан Максотов.
Между тем, каким образом была увеличена бюджетная статья расходов на питание учащимся средних образовательных школ Уральска рассказала председатель Ассоциация предприятий общественного питанияЛяна Турсынова.
- С 2009 года сумма питания на одного школьника составляла 89 тенге (без НДС), в марте 2018 года сумму подняли до 134 тенге (без НДС). В связи с пандемией цены на продукты подорожали на 60-100%, а они являются для нас сырьем. Все поставщики услуг являются не плательщиками НДС, до сегодняшнего дня цена составляла 144 тенге (без НДС). Переговоры с системой образования по этому вопросу велись с апреля этого года, в мае была организована встреча с участием прокуратуры ЗКО, антикоррупционной службы ЗКО и представителями управления образования на площадке палаты предпринимателей "Атамекен". После чего была проведена проверка школьного питания областной прокуратурой ЗКО, по итогам которой было выявлено несоответствие цен и норм. В августе пришли рекомендации с Министерства образования РК, где было указано, что в ЗКО самая низкая цена на школьное питание. А также рекомендации поднять её стоимость, - рассказала Ляна Турсынова.
С её слов, также поступали обращения со стороны родителей школьников. Были собраны более тысячи подписей от родителей о просьбе повышения стоимости питания.
- В мае мы были уверены, что все нас услышали. В августе я записалась на прием к прокурору области с этим вопросом. И снова была организована встреча на площадке "Атамекен", в этом же составе, где нам пообещали повышение стоимости, однако мы проработали ещё один месяц, но этого не увидели. Было озвучено много различных причин. В итоге всё же подали бюджетную заявку на имя акима ЗКО, и на заседании областной бюджетной комиссии (ОБК), 17 сентября утвердили дополнительную сумму финансирования из расчёта новый цены на четыре месяца. Утверждение дополнительного финансирования должно состояться в октябре на сессии маслихата.
То есть сейчас управление образования ЗКО могли взять заложенные деньги по старой цене и с ноября перечислить на сентябрь, с декабря на октябрь, до тех пор пока сессия не утвердит дополнительное финансирование. А после утверждения сессии нехватка средств закроется из той суммы, которую выделили дополнительно. Но этого опять же не было сделано. Я снова обратилась к акиму ЗКО и вот наконец-то вышел приказ от руководителя управления образования ЗКО о повышении стоимости. Теперь она составит на одного школьника 339 тенге (без НДС). Это замечательно. Теперь предстоит обработать этот вопрос с технической стороны, заключить дополнительные соглашения, - рассказала Ляна Турсынова.
