Опекуны открывали по два счёта для получения выплат на несовершеннолетних детей-сирот, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе комитета внутреннего госаудита сообщили, что нарушения выявил департамент по Актюбинской области в ходе выборочной аудиторской проверки в Хромтауском районном отделе образования.

- Аудиторы проверили обоснованность установления опеки и отчислений опекунам детей-сирот за период с 2018 по 2020 годы. Выяснилось, что за этот период в райотделе образования для опекунов открывали счета в АО «Казпочта» и АО «Народный Банк» с одновременным перечислением средств на эти карт-счета. То есть, одна и та же выплата поступала опекунам два раза. В 2018 году было излишне перечислено 737,3 тысячи тенге, в 2019 году - 876,5 тысячи тенге и в 2020 году - 23,9 тысячи тенге. Всего 1 637 700 тенге, - сообщили в ведомстве.

Сумма выявленных нарушений взыскана в бюджет, а бухгалтер учреждения привлечён к дисциплинарной ответственности.

