Малышей назвали Мухаммед, Амина и Сумая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: УОЗ Алматы

В пресс-службе управления общественного здоровья Алматы сообщили, что мальчик и две девочки родились на 30-ой неделе. Два года назад Марал Жолдыбаева вышла замуж и вот уже стала многодетной мамой. Первым на свет появился мальчик, его сестры родились с разницей в пару минут. Малыши родились весом 902, 924 и 916 граммов.

- Первое время малыши были на респираторной поддержке и наблюдались в условиях отделения патологии новорожденных. Дети родились 14 августа, выписаны домой четвёртого октября, - рассказали в перинатальном центре Алматы.

При выписки Мухаммед, Амина и Сумая весили два килограмма. 21-летняя мама говорит, что для семья это счастливый и неожиданный подарок судьбы.

