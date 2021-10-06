– 9 октября горожане могут купить продукты питания на ярмарках по адресам улица Ихсанова и проспект Абулхаирхана, 78 (площадка перед рынком Байтерек). 10 октября ждем уральцев по адресам улица Ихсанова и посёлок Зачаганск (площадь перед акиматом Зачаганска). Приглашаем всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города принять активное участие, - анонсировали в акимате города.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства Уральска, 9 и 10 октября с 9:00 до 13:00 будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки.Участников просят строго соблюдать санитарные требования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.