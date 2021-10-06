Финальный контракт о поставке подписан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

Об этом сказал министр здравоохранения Казахстан Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

- По Pfizer мы подписали финальный контракт, есть несколько различных документов. Финальный контракт подписали. Планируется поставить порядка четырёх млн доз. Думаю, в ближайшее время мы получим, в четвёртом квартале. Соответственно будет выдержана вся холодовая цепь. В каждом регионе будут холодильные оборудования, которые будут соответствовать нужному режиму: - 80 градусов, - сказал Цой.

Сами пункты вакцинации созданы, в них установят специальное оборудование. Министр заверил, что к моменту поставки вакцины будет готова холодовая цепь.