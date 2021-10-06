Мужчина задержан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото с сайта pixabay.com

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили о предотвращении поджога букмекерской конторы. Инцидент произошёл на улице Железнодорожная.

- Посетитель букмекерской конторы, разозлившись, стал требовать деньги у сотрудницы. Получив отказ, он вышел из заведения, и достав ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил здание. Благодаря бдительности сотрудников полиции, которые несли службу недалеко от места происшествия, удалось избежать трагических последствий. Злоумышленник задержан, - рассказали в ведомстве.

Мужчине инкриминируют статью за хулиганство.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.