В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +11..+13, ночью похолодает до -2..-4. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +11..+13 градусов, ночью - +3..+5 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе ожидается ясная погода. Днём воздух прогреется до +9..+11 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

Лишь на северо-востоке, востоке и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снег. На севере, в центре и в южных районах усилится ветер, ночью и утром туман, на юго-западе – пыльная буря.

