Рисовая вода - это та самая жидкость, которую мы сливаем после варки риса. Многие даже не догадывались, что она много чем может быть полезна. А в некоторых странах эта жидкость считается одним из самых популярных косметических средств по уходу за кожей. Кстати, кроме этого она способна очистить организм и предотвратить диарею. Мы вам расскажем, как её правильно использовать. Черновик Фото с сайта pixabay.com
  1. Тоник для кожи Насыщенная полезными веществами вода от риса способна сузить поры, подтянуть кожу, увлажнить ее и даже регенерировать. Как её приготовить: итак, заливаем один стакан риса одним литром воды и оставляем настаиваться на два часа. За это время жидкость вберёт в себя все полезности от риса. Далее с помощью ступки измельчаем крупу прямо в воде. Затем процедите жидкость и перелейте её в стеклянную банку. Хранить ее можно не более пяти дней. Используйте готовый тоник два раза в день: утром и вечером. Просто умывайтесь ей, или протирайте лицо.
  2. Очистит организм Чтобы очистить организм от токсинов, шлаков, необходимо заменить один прием пищи в день, на стакан рисовой воды. Так как в рисовой воде содержится много крахмала, она является прекрасным сорбентом. У вас не возникнет сбоев с пищеварением и улучшится общее состояние организма. Если у вас есть заболевания поджелудочной железы, то вам необходимо заменить белый рис на коричневый. Как приготовить отвар: залейте стакан риса семью стаканами воды и проварите на медленном огне. Дайте остыть и процедите через сито.
  3. Спасет от несварения Если у вас возникла диарея, вам просто необходимо приготовить это средство. Для этого понадобится рисовая мука – 100 грамм и один литр воды. В муку сначала добавьте 250 миллилитров жидкости и хорошенько перемешайте. Оставшуюся воду отдельно вскипятите, и влейте в нее рисовую смесь. Проварите ещё 10 минут. Когда она остынет, уберите в холодильник. Для спасения от жидкого стула, вам необходимо пить отвар по половине стакана каждые два часа, пока не почувствуете улучшение.
