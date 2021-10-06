Сахар – 210 граммов

Молотая корица – 2 столовые ложки

Творог – 260 граммов

Сливочное масло – 60 граммов

Яйцо – 1 штука

Мука – 280 граммов

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Фото с сайта Pixabay.com Что может быть лучше тихого семейного ужина в кругу родных и любимых людей? Такие вечера сближают нас, а душевные разговоры за чашечкой чая делают такие вечера уютными и теплыми. Как раз для такого чаепития идеально подойдут домашняя выпечка, в которые вы непременно вложите всю любовь и заботу. Творожные булочки с корицей – яркий тому пример. Потратив минимум времени, вы доставите максимум удовольствия своим домочадцам. Непременно попробуйте приготовить такую выпечку.в миске смешиваем 3 столовые ложки сахара и корицу, сливочное масло растапливаем. В отдельной миске взбиваем яйцо и оставшимся сахаром, муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем. Сюда же добавляем творог, растопленное сливочное масло и взбитое яйцо. Замешиваем мягкое тесто, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут в теплом месте. Из получившегося теста раскатываем пласт, посыпаем сахаром и корицей, сворачиваем в плотный рулет, который разрезаем поперек небольшими кусочками. Выкладываем на противень с пергаментной бумагой и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекаем 20 минут до красивого золотистого цвета.