- 31-летний мужчина нашел утерянную топливную карту, и находясь в Аксае, произвел слив на АЗС 2 350 литров бензина на сумму 423 тысячи тенге. После чего был задержан сотрудниками полиции. Имеется доказательная база, показания свидетелей и видео с камер наблюдения. Теперь в отношении него ведется досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК "Кража", - пояснили в ведомстве.

Случай произошел два месяца назад, однако об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО только сейчас.Позже в ведомстве сообщили, что расследование по данному делу завершилось.