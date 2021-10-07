Всего в списке 13 стран, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов. Он постановил признать действительными на территории Казахстана паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан:

  • Аргентины,
  • Венгрии,
  • Грузии,
  • Ирана,
  • Армении,
  • Беларуси,
  • Молдовы,
  • Сан-Марино,
  • Кыргызстана,
  • Монголии,
  • Таиланда,
  • Турции
  • Эстонии.

Ранее в этот список не входили Аргентина, Иран, Армения, Беларусь, Сан-Марино, Эстония.

Постановление вступило в силу в шестого октября.

