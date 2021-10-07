Всего в списке 13 стран, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов. Он постановил признать действительными на территории Казахстана паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан:
- Аргентины,
- Венгрии,
- Грузии,
- Ирана,
- Армении,
- Беларуси,
- Молдовы,
- Сан-Марино,
- Кыргызстана,
- Монголии,
- Таиланда,
- Турции
- Эстонии.
Ранее в этот список не входили Аргентина, Иран, Армения, Беларусь, Сан-Марино, Эстония.
Постановление вступило в силу в шестого октября.
