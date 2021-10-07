– Целью учений является проверка готовности государственных и правоохранительных органов к деятельности по пресечению актов терроризма, минимизации и ликвидации их последствий. В этой связи просим жителей отнестись с пониманием, сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, заранее запланировать свой маршрут передвижение и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов. Департамент полиции напоминает, что согласно статье 443 КоАП, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность, - предупредили в полиции.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, седьмого октября с 9:00 до 16:00 в Уральске пройдут плановые антитеррористические оперативно-тактические учения. В этой связи возможно будет ограничено движение в районе ЖД Вокзала, Автовокзала и посёлка Зачаганск.