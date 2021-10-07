При выявлении фактов необходимо обращаться в МВД, КГД или погранслужбу КНБ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В министерстве энергетики Казахстана напомнили, что с мая действует приказ о запрете сроком на шесть месяцев на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Запрет не распространяется на вывоз смазочных масел и на случаи вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также вывоза ГСМ в отдельных ёмкостях объёмом не более 20 литров.

- На сегодняшний день ведутся работы по пролонгации сроков действия приказа ещё на шесть месяцев (начиная с ноября текущего года)...Вместе с тем обращаем внимание, что при выявлении фактов вывоза ГСМ необходимо проинформировать органы МВД, КГД МФ или пограничной службы КНБ Республики Казахстан, - говорится в сообщении ведомства.

