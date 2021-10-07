Антимонопольщики требуют вернуть обоснованную цену на продукт, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото с сайта pixabay.com

Антимонопольный департамент Актюбинской области выявил, что при формировании цен на отруби предприниматели в августе синхронно установили стоимость продукта на одном уровне.

- При этом обоснованных причин для увеличения цен нет: цена на сырье изменилась незначительно, тогда как цена на реализацию отрубей выросла в два раза. В результате в действиях производителей отрубей устранена конкуренция, так как у покупателя отсутствует выбор на приобретение отрубей по выгодной цене, которая должна была быть сформирована в результате честной конкурентной борьбы, - сообщили в ведомстве.

В действиях двух производителей усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства. Им вынесли уведомление об устранении признаков нарушений путём снижения и установления обоснованной цены. В случае неисполнения в отношении них назначат антимонопольное расследование.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.