Вечером 25 октября на АГЗС города образовались очереди, автовладельцы ждали сжиженный газ. На одной из заправок даже заметили служебный автомобиль акима области.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мирас Мулкай заверил, что дефицита газа в городе не наблюдается. Вся проблема в его транспортировке железнодорожным транспортом.

— Запланированный объём на октябрь — 3 200 тонн. Весь объём с «СНПС-Актобемунайгаз», потому что Атырауский нефтеперерабатывающий завод на плановом ремонте. Об этом мы предупреждали ещё летом, что могут возникнуть вопросы по поставке газа. Газ есть, но проблема в его транспортировке с Актобе. Сейчас идёт вывоз зерновых культур, щебня, идёт заготовка, поэтому некоторые проблемы у нас возникают. Мы договариваемся с «Казахстан темир жолы», вчера прибыло 20 вагонов. И сегодня ожидаем прибытия, — пояснил Мулкай.