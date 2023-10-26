Экс-депутата Актобе арестовали за езду в нетрезвом виде

В Актобе суд вынес решение в отношении экс-депутата Сании Муратовой за вождение в нетрезвом виде.

Правоохранители пятого сентября на улице Баишева остановили Lexus, которым управляла 53-летняя женщина. При проверке документов от водителя шёл запах алкоголя.

В пресс-службе специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям сообщили, что медицинское освидетельствование показало опьянение лёгкой степени. Суд признал Муратову виновной и назначил 15 суток ареста. Её лишат водительских прав на семь лет. Постановление суда не вступило в законную силу.

Сания Муратова состояла в постоянной комиссии маслихата по социально-культурному развитию и делам молодёжи. После скандала она написала заявление о сложении депутатских полномочий. Муратова также руководит фитнес-центром.