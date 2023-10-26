Общественники выявляют солдат-казахстанцев, погибших во время Великой Отечественной войны и захороненных на территории Европы. ОО Atamnyn Amanaty действует с 2019 года. По их данным, судьба более 270 тысяч соотечественников до сих пор неизвестна. За четыре года в Atamnyn Amanaty поступило семь тысяч заявок. Долгожданную новость о деде/прадеде смогли получить свыше четырёх тысяч потомков. Останки 16 солдат транспортировали в Казахстан и захоронили на родине.
— Недавно стали известны имена наших соотечественников, погибших в Сербии в 1944-1945 годах. Среди них 10 человек из ЗКО. В основном это погибшие во время сражения либо находившиеся в госпиталях. Сейчас занимается поиском их родных и близких, — пояснили в «Atamnyn Amanaty».
ОО разыскивает родных и близких солдат-казахстанцев, захороненных в Сербии:
  • Рахитов Ебраш 1912 года рождения, Казахская ССР, ЗКО, Казаловский район, Умтульский Сельсовет, колхоз Бастуш;
  • Пустовой Василий Андреевич 1912 года рождения, Казахская ССР, ЗКО, Теректинский район, село Фёдеровка;
  • Ажикеев Еркол Абдрахманович 1925 года рождения, Казахская ССР, ЗКО, Чапаевский район, село Толт;
  • Бисенов Гумар Мирманович 1908 года рождения, Казахская ССР, ЗКО, Кара-Тюбинский район;
  • Культюшков (Культушнов) Яков Иванович 1903 года рождения, Казахская ССР, ЗКО, Джангалинский район (Джикамерский), посёлок Красный Аул.
  • Джумин Хасан 1920 года рождения, Казахская ССР, ЗКО, Джангалинский район, аул №8.
  • Айгужиев Абдулхак 1904 года рождения, Казахская ССР, Уральск, Чапаевский район, Шалкарский Сельсовет;
  • Кашкинбаев Рахим 1912 года рождения, Казахская ССР, ЗКО, Чапаевский район, Шаркарский Сельсовет;
  • Акотаев Амансоли 1901 года рождения, Казахская ССР, ЗКО, Чингирлауский район, колхоз «Правда»;
  • Колбанов Василий Павлович 1925 года рождения, ЗКО, Приуральный район.
По вопросам можно обращаться к координатору ОО «Atamnyn Amanaty»: 8 (771) 287-21-11. Электронный адрес для связи: [email protected]