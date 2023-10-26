В ЗКО разыскивают родственников солдат, погибших в годы ВОВ
1 / 2
Общественники выявляют солдат-казахстанцев, погибших во время Великой Отечественной войны и захороненных на территории Европы.
ОО Atamnyn Amanaty действует с 2019 года. По их данным, судьба более 270 тысяч соотечественников до сих пор неизвестна. За четыре года в Atamnyn Amanaty поступило семь тысяч заявок. Долгожданную новость о деде/прадеде смогли получить свыше четырёх тысяч потомков. Останки 16 солдат транспортировали в Казахстан и захоронили на родине.
— Недавно стали известны имена наших соотечественников, погибших в Сербии в 1944-1945 годах. Среди них 10 человек из ЗКО. В основном это погибшие во время сражения либо находившиеся в госпиталях. Сейчас занимается поиском их родных и близких, — пояснили в «Atamnyn Amanaty».
ОО разыскивает родных и близких солдат-казахстанцев, захороненных в Сербии:
Рахитов Ебраш 1912 года рождения, Казахская ССР, ЗКО, Казаловский район, Умтульский Сельсовет, колхоз Бастуш;
Пустовой Василий Андреевич 1912 года рождения, Казахская ССР, ЗКО, Теректинский район, село Фёдеровка;
Ажикеев Еркол Абдрахманович 1925 года рождения, Казахская ССР, ЗКО, Чапаевский район, село Толт;