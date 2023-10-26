Аналитики Picodi Казахстан рассчитали стоимость iPhone 15 Pro, выраженную в рабочих днях. Гаджет с памятью 128 гигабайт стоит в Казахстане 714 990 тенге.

Правда при расчёте они использовали среднестатистическую зарплату согласно данным Бюро национальной статистики. Она равна 365 502 тенге (294 308 тенге после вычета налогов), что не сильно отражает реальную картину. Тем не менее, если брать эти цифры, среднестатистическому казахстанцу необходим 51 рабочий день, чтобы собрать деньги на покупку iPhone 15 Pro. И это при условии, что он отложит всё заработанное за эти дни.

Среднестатистический житель Таджикистана должен работать 162,9 дня, Кыргызстана — 91,8 дня, Узбекистана — 86,6 дня, Азербайджана — 75,9 дня, Армении — 62,8 дня, Грузии — 58,2 дня.

Лидером рейтинга стала Швейцария — среднестатистическому жителю там нужно всего 4,2 рабочих дня. Среднестатистический американец должен отработать 5,3 дня, а катарец — 5,8 дня.

Худший результат у Аргентины — 285,7 трудодня. Таджикистан и Индонезия занимают второе и третье место с конца с результатами: 162,9 и 149,7 дней соответственно.

Редакция «МГ» предлагает взять реальную цифру — среднюю зарплату жителя ЗКО в 120 тысяч тенге. И если следовать той же методологии, то копить на iPhone ему придётся 125 дней.