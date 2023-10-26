С первого ноября в Алматы запускается программа бесплатного чипирования и регистрации домашних животных. Она продлится до 20 декабря, сообщает пресс-служба акимата города.
Бюджет оплатит чипирование и регистрацию 15 тысяч собак и кошек в следующих клиниках:
- ALLVET. Толе би, 279 Б. Телефон: 8 (747) 438-38-87;
- «Мастино». Есенберлина, 217. Телефон: 8 (707) 327-44-88;
- «Барыс». Райымбека, 223 Б. Телефон: 8 (707) 123-49-00;
- «Ветстанция». Сейфуллина, 49. Телефон: 8 (701) 757-77-27;
- MedVet. Луганского 54/1В. Телефон: 8 (708) 699-19-43;
- DOG PREMIUM. Грибоедова, 105. Телефон: 8 (707) 339-33-28;
- «Хвостики». Жандосова, 54. Телефон: 8 (708) 983-43-13;
- «Айболит». Абая, 26. Телефон: 8 (708) 972-02-07.
При обращении в клинику владелец должен иметь при себе удостоверение личности, мобильный телефон и ветеринарный паспорт животного. В случае его отсутствия, его оформит ветврач за счёт владельца.
— Ветеринары установят микрочип животному, введут данные в единую базу учёта домашних животных TANBA. После на номер владельца животного поступит SMS с номера 1414 с шестизначным кодом подтверждения. Его нужно сообщить ветеринару в течение 30 секунд для подтверждения принадлежности животного, — пояснили в акимате.
Также предусмотрен подворный обход с предоставлением услуги. Контакты для заявок:
- Алатауский район — 8 (707) 123-49-00;
- Алмалинский район — 8 (707) 123-49-00;
- Ауезовский район — 8 (747) 438-38-87;
- Бостандыкский район — 8 (707) 123-49-00;
- Жетысуский район — 8 (707) 123-49-00;
- Медеуский район — 8 (707) 123-49-00;
- Наурызбайский район — 8 (747) 438-38-87;
- Турксибский район — 8 (747) 438-38-87.
Напомним, с первого сентября вступила в действие статья закона об обязательном учёте домашних животных. Чипированию подлежат кошки и собаки. Сколько это стоит и зачем нужно, мы писали ранее.