С первого ноября в Алматы запускается программа бесплатного чипирования и регистрации домашних животных. Она продлится до 20 декабря, сообщает пресс-служба акимата города.

Бюджет оплатит чипирование и регистрацию 15 тысяч собак и кошек в следующих клиниках:

ALLVET. Толе би, 279 Б. Телефон: 8 (747) 438-38-87;

«Мастино». Есенберлина, 217. Телефон: 8 (707) 327-44-88;

«Барыс». Райымбека, 223 Б. Телефон: 8 (707) 123-49-00;

«Ветстанция». Сейфуллина, 49. Телефон: 8 (701) 757-77-27;

MedVet. Луганского 54/1В. Телефон: 8 (708) 699-19-43;

DOG PREMIUM. Грибоедова, 105. Телефон: 8 (707) 339-33-28;

«Хвостики». Жандосова, 54. Телефон: 8 (708) 983-43-13;

«Айболит». Абая, 26. Телефон: 8 (708) 972-02-07.

При обращении в клинику владелец должен иметь при себе удостоверение личности, мобильный телефон и ветеринарный паспорт животного. В случае его отсутствия, его оформит ветврач за счёт владельца.

— Ветеринары установят микрочип животному, введут данные в единую базу учёта домашних животных TANBA. После на номер владельца животного поступит SMS с номера 1414 с шестизначным кодом подтверждения. Его нужно сообщить ветеринару в течение 30 секунд для подтверждения принадлежности животного, — пояснили в акимате.

Также предусмотрен подворный обход с предоставлением услуги. Контакты для заявок:

Алатауский район — 8 (707) 123-49-00;

Алмалинский район — 8 (707) 123-49-00;

Ауезовский район — 8 (747) 438-38-87;

Бостандыкский район — 8 (707) 123-49-00;

Жетысуский район — 8 (707) 123-49-00;

Медеуский район — 8 (707) 123-49-00;

Наурызбайский район — 8 (747) 438-38-87;

Турксибский район — 8 (747) 438-38-87.

Напомним, с первого сентября вступила в действие статья закона об обязательном учёте домашних животных. Чипированию подлежат кошки и собаки. Сколько это стоит и зачем нужно, мы писали ранее.