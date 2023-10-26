22 человека погибли и около 60 человек ранены в результате стрельбы в американском городе Льюистон, сообщает NBC News. Полиция не рассматривает случившееся как теракт.

В среду вечером полиция Льюистона призвала жителей города не выходить из дома и держаться подольше от дорог, чтобы не мешать проезду экстренных служб. Позже появилось фото подозреваемого — 40-летнего Роберта Карда.

The Sun Journal сообщила, что стрельба была в трёх заведениях: боулинге, ресторане и распределительном центре супермаркета.

О случившемся проинформировали президента Джо Байдена.

«Голос Америки» пишет, что 22 смертельных случая сравняются с количеством убийств, которые обычно происходят в штате Мэн в любой отдельно взятый год. С 2012 года количество ежегодных убийств в штате колеблется от 16 до 29.