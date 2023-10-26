Тела четверых детей нашли при тушении пожара на востоке Казахстана

Тела четверых детей обнаружили спасатели при тушении пожара в частом доме в Аягозе. Трагедия произошла 25 октября, сообщили в акимате области Абай.

Вызов пожарным поступил в 10:49. В частном доме произошло задымление, на место выехали шесть спасателей.

— По прибытию пожарных в спальне горела мебель и личные вещи на площади 20 квадратных метров. Горение ликвидировано в 11:24. Причина задымления устанавливается. В ходе тушения обнаружены тела четверых детей без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Причину их смерти устанавливают эксперты. Ведётся расследование.

В акимате отметили, что членам семьи оказывают всю необходимую помощь. Где были взрослые в момент пожара, не сообщается.