По данным «Казгидрометра», 26 октября на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Уральске будет облачно. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается погода без осадков. Днём будет +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +1..+3 градусов, ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.