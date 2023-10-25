Учащихся и учителей школы №5 города Аксае встретили в Бурлинском районном суде, где руководитель администратора Оразбек поздравил всех с национальным праздником. Судьи Бурлинского районного суда Бектурганова, Биссалиева, Ускембаева рассказали о специфике судебной работы, о принципах правосудия с участием присяжных заседателей и о рассмотрении отдельных категорий уголовных дел с участием присяжных заседателей. Они отметили, что правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом. Школьников ознакомили с работой секретаря судебного заседания, судьи, залом судебного заседания. На встрече участники высказали свое мнение и получили ответы на свои вопросы. Разводиться в Казахстане при наличии детей стало сложнее. Как происходит процесс?