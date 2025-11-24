Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова к родителям в связи с распространением среди подростков крайне опасной практики — вдыхания «весёлого газа» (закиси азота) и жидкостей для очистки карбюраторов, известных как «карбик».

По словам Оспановой, эти вещества используются подростками ради кратковременного опьянения, однако наносят серьёзный и нередко необратимый вред организму. Эксперты предупреждают, что вдыхание закиси азота может привести к кислородному голоданию, потере сознания, судорогам, повреждению дыхательной и нервной систем. В отдельных случаях последствия могут быть крайне тяжёлыми.

Даже однократное употребление может вызвать отравление и формирование зависимости. Часто подростки прибегают к этому ради самоутверждения или стремления быть принятыми в компании. Призываю взрослых быть особенно внимательными, — написала Оспанова.

Среди признаков, которые могут стать поводом для тревоги: резкие перепады настроения, запах химических веществ на одежде, баллончики или флаконы среди личных вещей, заторможенность, покраснение кожи вокруг рта.

Оспанова подчеркнула важность открытого диалога с детьми и своевременного обращения за помощью к педагогам, школьным психологам или в специализированные центры.