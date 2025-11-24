Департамент полиции Западно-Казахстанской области продолжает работу по соблюдению закона и порядка. В этом году 71 гражданин привлечён к ответственности в виде общественных работ.

Распределение нарушений выглядит так:

47 человек — за противоправные действия в семейно-бытовой сфере;

11 человек — за мелкое хулиганство;

6 человек — за загрязнение мест общего пользования;

7 человек — за употребление алкоголя или нахождение в общественных местах в состоянии опьянения.

С 1 сентября вступили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют назначать общественные работы вместо штрафов за ряд правонарушений, включая:

нарушения в семейно-бытовой сфере;

мелкое хулиганство;

ложные вызовы спецслужб;

употребление алкоголя в общественных местах;

неповиновение законным требованиям правоохранителей;

приставание в общественных местах;

нарушение правил движения пешеходами, повлёкшее лёгкий ущерб здоровью;

неисполнение решений суда.

Кроме того, в регионе функционируют два кризисных центра — в Уральске и Аксай, которые оказывают социальную, психологическую и юридическую помощь жертвам бытового насилия. С начала года туда обратились 189 женщин, из них 23 были размещены в сельских центрах.

При отделах занятости и социальных программ созданы 13 «Центров поддержки семьи» (12 районных и 1 городской). Центры работают по интегрированной модели и помогают людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для каждого зарегистрированного случая мобильные группы оперативно выезжают на вызовы, обеспечивая оперативное реагирование и поддержку нуждающихся.