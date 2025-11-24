Самым опасным участком остаётся трасса Орал–Актобе, где только за последние дни произошло 34 аварии, унесшие 11 жизней.

С начала года в области зарегистрировано 1116 ДТП. В авариях погибли 69 человек, ещё 1750 получили травмы.

По словам заместителя начальника ДП по ЗКО, Нурмахана Жалгасова, одним из самых опасных участков остаётся трасса Орал–Актобе. Здесь зафиксировано 34 аварии, в которых погибли 11 человек и пострадали 59.

Чтобы снизить число ДТП, на этом направлении усилили контроль: трассу патрулируют комплексы «КиберШериф», скрытые мобильные экипажи и беспилотники. Кроме того, с 18 по 23 ноября в регионе проводилась акция «Безопасная дорога».

Только за четыре дня рейдов полиция выявила 1502 нарушения ПДД. Среди них — 12 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, 29 нарушителей, лишённых прав, и 49 водителей, занимавшихся незаконными перевозками пассажиров.

Полиция напоминает водителям быть внимательными, не отвлекаться на телефон и при усталости обязательно делать перерыв в пути.

Напомним, 17 ноября на 50-м километре дороги произошла одна из самых жутких за последнее время аварий. На трассе столкнулись автомобили Toyota Camry и Volkswagen Sharan. В результате погибли 8 человек, еще 4 были госпитализированы в Акжайыкскую районную больницу.