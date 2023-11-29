Новая велосипедная полоса появилась в Алматы, сообщили в акимате города. Её нанесли по Манаса с западной стороны от Сатпаева до Абая и от Шевченко до Абая.

Велодорожка имеет ширину три метра, протяжённость составляет 400 метров.

— Таким образом соединены между собой существующие велосипедные полосы, расположенные по улицам Шевченко и Сатпаева, — пояснили в ведомстве.

Также до конца этого года на участке установят дополнительные дорожные знаки.

Все велосипедные полосы можно посмотреть на карте, которую создали велоактивисты.