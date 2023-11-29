Пропавшего школьника разыскивает полиция Актобе, сообщает Polisia.kz.
Ученик восьмого класса, Антон Иов 2008 года рождения, 27 ноября в 15:00 вышел из дома и не вернулся.
- Приметы: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 сантиметров, лицо светлое, глаза голубые.
- Был одет: шапка чёрного цвета, куртка коричневого цвета, брюки тёмно синего цвета, рюкзак чёрного цвета.
Поисками занимаются полицейские, военнослужащие Нацгвардии и волонтёры Zello-poisк.
Владеющих информацией просят звонить в 102.