Владельцев авто на газе будут штрафовать за отсутствие специального знака. Об этом казахстанцев предупредили в министерстве торговли.

Ранее сообщалось, что владельцы машин с газобаллонным оборудованием до первого января должны будут разместить на авто специальный знак.

В пресс-службе министерства торговли ответили на вопросы касательно новшества. Уточняется, что знак нужно установить так, чтобы визуально можно было определить авто при въезде в закрытый паркинг. На сегодня машин с ГБО более 380 тысяч.

— Так как знак является обязательным для автомобилей, оснащённых газобаллонным оборудованием, предусмотрен штраф в размере трёх МРП по статье 620 КоАП «Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения», — говорится в сообщении.

Если утвердят МРП в 3 692 тенге на 2024 год, то штраф составит 11 072 тенге.