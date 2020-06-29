Жамалов Халел Жамалович родился 15 августа 1962 года в городе Кульсары Жылыойского района. Образование высшее. В 1985 году окончил в городе Алматы политехнический институт имени В.И.Ленина. Специальность – инженер-механик. Трудовую деятельность начал в 1985 году дизелистом в Южно- Эмбинской нефтеразведочной экспедиции. В 1985-1989 годы занимал должности машиниста, механика в Южно- Эмбинской нефтеразведочной экспедиции. В 1989-1991 годы занимал должности в АО «Тенгизмунайгаз» в Тенгизском УТТ – ведущего инженера МТС, начальника отдела, главного инженера. В период с 1991 по 1999 годы занимал должности директора производственного кооператива, начальника отдела, главного менеджера отдела маркетинга, директора департамента маркетинга, в 2000-2002 годы главный менеджер в ТОО «Горизонт», в 2002-2004 годы исполняющий обязанности директора в ТОО «Бургылау». Начиная с 2005 года занимает должность главного менеджера в ТОО «Горизонт». Депутат Жылыойского районного маслихата 4, 5, 6 созывов.

- По согласованию с администрацией президента, одобрением депутатов маслихата Жылыойского района и моим решением акимом Жылыойского района назначить Жамалова Халела Жамаловича, - сказал Махамбет Досмухамбетов. Глава региона поблагодарил бывшего акима Жылыойского района Азамата Бекета за проведенную работу и пожелал дальнейших успехов. Перед новым акимом района глава региона поставил ряд конкретных задач по улучшению социально-экономического развития района. В частности, глава региона уделил обратить внимание на вопросы трудоустройства, жилищного строительства, обеспечению водоснабжения района, строительства социальных объектов, общественной безопасности.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.