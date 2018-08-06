Мы ждем Вас на торжественном открытии, которое состоится 11 августа в 11.00.
Наш адрес: г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангир хана, 37/6 (напротив ТД «Жангир хан»).Новости Компаний.
В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла 4 место.
В некоторых регионах ожидается дождь.
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Синоптики также прогнозируют гололед.
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.