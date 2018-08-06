Нужно отметить, что компания «Электрокомплект» вот уже 16 лет радует уральцев огромным выбором электротоваров. В новом магазине Вы также сможете найти все необходимое, что вам нужно. Для удобства клиентов предусмотрена большая парковка. В магазине вас встретят продавцы, которые подскажут всю необходимую информацию и помогут выбрать нужный вам материал. Ведь, как известно, наша компания давно уже зарекомендовала себя, как надежный поставщик электротехнических товаров. В нашем магазине даже самый искушенный покупатель найдет нужный для него товар. В широком ассортименте здесь представлены строительные материалы, сантехника, электротовары и многое другое. В честь открытия магазина для покупателей будет действовать скидка на товары до 25% в течение трех дней.

Мы ждем Вас на торжественном открытии, которое состоится 11 августа в 11.00.

Наш адрес: г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангир хана, 37/6 (напротив ТД «Жангир хан»).

Новости Компаний.