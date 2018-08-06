Владелец сгоревшего в Уральске клуба обратился с жалобой к президенту
Владелец клуба «Шале», Владимир Охватов считает, что виновные лица не хотят доводить дело до суда, затягивая расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Владимир Охватов заявил, что после пожара прошло уже девять месяцев. Основные выводы следователи сделали еще в апреле 2018 года. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 204 УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности либо повлекшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб".
Но дело до сих пор находится в производстве Абайского отдела полиции УВД г.Уральска.
- Клуб площадью более 800 квадратных метров сгорел полностью. Причинен материальный ущерб в сумме более 400 млн тенге. Упущенная выгода, моральный вред и другие расходы оцениваются в сумму более 300 миллионов тенге. Без работы остался коллектив в 40 человек, их семьи потеряли гарантированный доход, - говорит Владимир Охватов.
Предприниматель отметил, что по делу назначена очередная пожарно-техническая экспертиза.
- Я обвиняю работников ТОО «РЦКУ-Уральск» в том, что при проведении плановых работ, связанных с газом, не соблюдалась техника безопасности работниками ТОО, а его руководство не осуществляла контроля над выполнением этих видов работ. Они начали работу, не перекрыв газовый кран. Не предупредили работников клуба о производстве работ, и не стали выводить людей из помещения, подвергая жизни опасности. Не обесточили электричество перед началом работы, не стравили остатки газа с магистрали, работали не соответствующим стандарту газовым ключом, перед началом монтажа не включили прибор «Нюхач» для обнаружения горючих газов. Не поставили перемычку между трубами, чтобы избежать электрического заряда, который даёт искру и при наличии газа приводит к возгоранию, - отметил бизнесмен.
Сейчас обращения отправлены по инстанциям. Владимир Охватов заявил, что надеется, что справедливость в его деле восторжествует.
Напомним, что пожар в клубе «Шале» произошел 26 октября 2017 года. Это случилось во время визита в заведение сотрудников газовой службы, которые пришли установить прибор учета газа. В ликвидации сильного возгорания приняли участие 19 единиц пожарной техники и 65 человек личного состава. Площадь пожара составила 800 кв. метров.
Руслан АЛИМОВ
