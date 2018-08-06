4 августа в домашней игре на стадионе "Мунайшы" нефтяники встретились с кызылординским "Кайсаром". На 22-й минуте матча нигерийский форвард Бабатунде Атениджи вывел "Атырау" вперед, но на 88-й "Кайсар" ответил голом сербского нападающего Братислава Пуношеваца. Развязка же в матче наступила в компенсированное время. Победный мяч "Атырау" на 94-й минуте забил полузащитник Марат Хайруллин. - Если бы мы сегодня не выиграли, то футболисты бы опустили руки. И выползти со дна таблицы нам было бы крайне сложно. В этом плане очень важная победа. На данную минуту мы ушли с последнего места и надеюсь, что дальнейшая ситуация будет складываться в нашу пользу, - рассказал главный тренер ФК "Атырау" Виктор Кумыков. Отметим, что для "Атырау" эта победа стала четвертой в КПЛ-2018, а "Кайсар" потерпел восьмое поражение. "Нефтяники", у которых теперь 19 очков, покинули двеннадцатое место и поднялись на десятую строчку в таблице, а "Кайсар" с 24 баллами идет на восьмой позиции. Отметим, что у "Кайсара" до встречи с "Атырау" была беспроигрышная серия из четырех матчей - две ничьи и две победы.